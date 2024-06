Kryzys w branży spawalniczej. Exodus pracowników trwa

Branża spawalnicza boryka się z dużym spowolnieniem - informuje wnp.pl. Jest to spowodowane dużym spadkiem inwestycji, co tylko pogłębi kryzys. To wszystko w konsekwencji sprawi, że "polska gospodarka będzie tracić na swej konkurencyjności" - podaje Jakub Zygmunt, dyrektor zarządzający firmy Kemppi.