Kto najbardziej zyskał na II wojnie światowej? USA i Szwajcaria na czele

Wzrosło, a nie spadło? Wyjaśnieniem może być fakt, że po wojnie mieliśmy więcej terenów przemysłowych, a mniej rolnych, czyli tych na wschodzie, które wziął pod swoje skrzydła bratni Związek Radziecki. Dostaliśmy za to kosztem Niemiec uprzemysłowiony Górny Śląsk i Pomorze Zachodnie.

Morawiecki planuje zero deficytu. A Niemców krytykuje się za wysoką nadwyżkę

Ale mimo wszystko, przecież była wojna, potem bitwa o handel prowadzona przez Hilarego Minca w latach 1947-1949. Skoro takie wydarzenia nie zbiły średniego poziomu życia Polaków poniżej tego, co było w 1938 roku za sanacji, to właściwie nie jest to komplement dla polityki gospodarczej rządzących przed wojną zwolenników Piłsudskiego.