Kto zapłaci za "dwie wieże" w Ostrołęce? Tak chcą rozliczyć poprzedników

Miliardy strat, ale to nie koniec problemu

Elektrownia w Ostrołęce miała mieć jeden z najnowocześniejszych bloków węglowych w Europie. Inwestycja ostatecznie zakończyła się porażką. Jak przekazała w raporcie Najwyższa Izba Kontroli budowa bloku C (który później został rozebrany) pochłonęła ok. 1,35 mld zł. "Wieża" została zburzona, zanim ją uruchomiono, a w tym miejscu przewidziano infrastrukturę do produkcji energii z gazu. Prace ruszyły w 2018 roku, ale zostały wstrzymane już na wiosnę 2020 roku.