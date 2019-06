Ktoś zajął twoje miejsce na parkingu podziemnym? "Straż miejska nie pomogła, więc wypchnęliśmy intruza"

- Kierowca parkował tam, gdzie akurat było wolne miejsce. Mnie zajął miejsce dwa razy. Zatrzymywał się po południu, wyjeżdżał rano. Po kilkunastu dniach mieliśmy go z sąsiadami serdecznie dość, więc skrzyknęliśmy się w kilku i po prostu wypchnęliśmy auto – opowiada pan Jacek, mieszkaniec osiedla na warszawskiej Pradze.

Sposób na pozbycie się parkującego na cudzym miejscu samochodu radykalny, ale okazuje się, że jeden z niewielu, który naprawdę może zadziałać. Kto chce zgodnie z prawem doprowadzić do usunięcia samochodu, który zaparkował na jego stanowisku, musi uzbroić się w cierpliwość i czekać, aż niestosujący się do zasad kierowca po prostu odjedzie. Chyba że jest gotów wyłożyć kilkaset złotych na odholowanie.

- Nie polecam, bo w polskim prawie samosądy są niedopuszczalne. Nie ma znaczenia, że to kierowca tego samochodu jako pierwszy naruszył nasze prawo do korzystania z przypisanego nam miejsca parkingowego, za które płacimy. Jeśli wezwie policję, ta przyjmie zgłoszenie o kradzieży tablic rejestracyjnych i na nic się nie zda tłumaczenie, że właściciel miejsca nie chciał ich na stałe zabrać, a jedynie ukarać tego, kto mu zajął miejsce – ostrzega Przemysław Piwecki, rzecznik prasowy poznańskiej straży miejskiej.

Chybiony jest tez pomysł zakładania blokady. Uprawnione są do tego tylko służby.

- Nie można nikogo pozbawiać prawa do korzystania z jego własności, a założenie blokady właśnie taki skutek powoduje – wyjaśnia Piwecki.

- Policja i straż miejska strzegą porządku w ruchu drogowym tylko w miejscach publicznych. Co innego, gdyby na prywatnym parkingu zaistniała sytuacja zagrożenia, np. kolizja lub włamanie do samochodu – wtedy możemy interweniować. Ale nie odholujemy auta zaparkowanego na cudzym miejscu postojowym – wyjaśnia rzecznik prasowy poznańskiej straży miejskiej.

- Policjanci przyjechali. Byli bardzo mili, ale poinformowali mnie, że jedyne co mogą, to odnotować, że taka sytuacja miała miejsce. Powiedzieli mi, że to jest moje prywatne miejsce parkingowe, w związku z czym mogę dochodzić swoich praw na drodze sądowej w procesie cywilnym oraz zadzwonić po lawetę i na własny koszt odholować nieproszone auto - tłumaczy pani Marta.