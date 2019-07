Kumulacja roczników. ZNP domaga się od rządu "natychmiastowego rozwiązania problemu"

Związek Nauczycielstwa Polskiego wystosował do rządu apel o natychmiastowe zaproponowanie rozwiązania problemu z rekrutacją do szkół średnich. W oświadczeniu podkreślił, że absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów mają takie same marzenia, aspiracje i takie same prawa, jak ich młodsi i starsi koledzy.