Kuszenie Warszawy. Możemy wyciągnąć najwięcej z Zielonego Funduszu Klimatycznego

Unia Europejska złożyła Polsce ofertę, nad którą naprawdę warto się zastanowić. Inwestycjami za 27 mld euro chce zachęcić Warszawę do tego, by wzorem innych państw UE próbowała wyeliminować emisje dwutlenku węgla.

Mechanizm jest częścią Europejskiego Zielonego Ładu, czyli strategii, która obejmuje bardzo wiele obszarów jak na przykład energetykę, rolnictwo i transport. Plan przewiduje, że do połowy XXI w. Unia Europejska osiągnie zerową emisję netto gazów cieplarnianych stając się dzięki temu pierwszym neutralnym klimatycznie kontynentem.

Polska co do zasady zgadza się z tym, że cel jest ważny, ale zapowiedziała też na grudniowym spotkaniu szefów państw, że nie jest tego celu w stanie zrealizować w tym samym czasie co pozostałe państwa.