Latarnik wyborczy – czym jest i jak z niego skorzystać?

Osoby mające czynne prawo wyborcze, uprawnione do głosowania, spełniając swój obywatelski obowiązek, oddają głos na wybranego kandydata, partię czy ugrupowanie polityczne. Swój głos zaznaczony prawidłowo na karcie do głosowania wrzucają do urny w trakcie m.in. wyborów parlamentarnych, prezydenckich czy samorządowych i do Parlamentu Europejskiego. Jeśli nie do końca wiesz, na kogo oddać swój głos, wsparciem dla Ciebie może okazać się latarnik wyborczy. Co to jest?