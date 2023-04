Lewica obiecuje 300 tys. nowych mieszkań i "żłobkowe"

300 tys. nowych mieszkań i nowe ministerstwo

Posłanka dodała, że " to największy w historii III RP program budownictwa społecznego" . - Będziemy go realizować w ścisłej współpracy z samorządami na zasadzie: państwo płaci, samorządy budują mieszkania na wynajem - mówiła.

"Żłobkowe" i uproszczone prawo podatkowe

W Polsce rodzi się coraz mniej dzieci. By zachęcić młode pary do posiadania dzieci, państwo musi być wsparciem. 500 plus jest OK, ale to nie wystarczy. Państwo musi zapewnić bezpłatną opiekę na dziećmi, gdy mamy wracają do pracy - powiedział europoseł Robert Biedroń na konwencji programowej.