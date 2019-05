Liberalizacja ustawy rolnej. Senacka komisja nie zgłosiła poprawek

Senacka komisja rolnictwa jest za przyjęciem bez poprawek nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. To otwiera drogę do szybszego przyjęcia ustawy liberalizującej obrót ziemią rolną.

Resort rolnictwa, który przygotował nowe przypisy, chce, by prawo do zakupu ziemi do hektara oraz położonej w obrębie miast nie było ograniczone wyłącznie do rolników.