Lista wstydu. 290 tys. rodziców nie płaci na swoje dzieci

Filozof. 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Bierzesz rozwod i chcesz dziecko? Pokaz ze Cie stac! Bez alimentow! Jesli paniusi nie stac, to dzieci ida pod opieke tatusia. Bez alimentow, jesli zadnwgo nie stac... Do sierocinca. Od razu by sie zmienilo podejacie do zycia... Od razu przestaliby przed soba ukrywac zarobki.... A paniusie znalazly by prace... A nie zerowaly na facetach. Pozat podstawa do wogole rozmow o alimentach powinien byc dowod z badan genetycznych na ojcostwo. Bo statystycznie co 3 z tych alimenciarzy nawet ojcem nie jest.