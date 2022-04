Pociągi do Kaliningradu pod specjalnym nadzorem. Litwini obawiają się rosyjskiej prowokacji

Rząd w Wilnie zwrócił się do Komisji Europejskiej z prośbą, by oceniła w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę rosyjski tranzyt kolejowy przez Litwę z i do Obwodu Kaliningradzkiego, oraz przyznała państwu litewskiemu 23 mln euro na wzmocnienie bezpieczeństwa.