Lockdown Mazowsza i Lubuskiego. Co właściwie zostaje zamknięte?

Od 15 marca Mazowsze i Lubuskie dołączą do regionów z zaostrzonymi zasadami bezpieczeństwa - poinformował w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski. A co to dokładnie oznacza?

Swoją działalność muszą zawiesić baseny, chyba że prowadzą działalność leczniczą lub służą sportowcom, którzy należą do kadry narodowej. Nie czynne będą także sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające, kasyna.

Zobacz także: Wielkanoc tylko w domu. "Każda migracja to paliwo dla epidemii"

Jednym z najbardziej palących tematów jest zamykanie galerii i centrów handlowych. Co dokładnie zostanie zamknięte, a co może dalej działać? Co ze sklepami meblarskimi i budowlanymi?

Galerie handlowe będą działały w ograniczonym trybie. Wiele punktów nadal pozostanie otwartych, należą do nich: sklepy spożywcze, apteki i drogerie, a także salony prasowe, księgarnie, sklepy zoologiczne i z artykułami budowlanymi.

A to oznacza, że popularne sieci, jak Empik czy Leroy Merlin pozostaną otwarte. Również sklepy Ikea nie należą do centrów handlowych, więc wciąż będą funkcjonowały.

Lockdown regionalny

Mazowsze i Lubuskie dołączają do Pomorza oraz Warmii i Mazur. W tych województwach zamknięte zostają także teatry, kina, muzea, galerie sztuki.

Od 15 marca, we wskazanych regionach, lekcje w klasach I-III będą funkcjonować w trybie mieszanym, czyli hybrydowym. Część uczniów danej szkoły będzie mogła uczyć się stacjonarnie, a część – zdalnie.

Podczas czwartkowej konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że "materializuje się czarny scenariusz" dotyczący tempa rozwoju pandemii. - Mało że mamy do czynienia z bardzo dynamicznym tempem rozwoju pandemii, to jest to trend trwały - podkreślił.