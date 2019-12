Łukasz Szumowski dla money.pl: Polacy potrzebują dodatkowego bodźca. Minister zdrowia tłumaczy opłatę cukrową i "małpkową"

1 zł za każdy litry wyprodukowanego słodzonego napoju - tyle od połowy przyszłego roku będą musieli zapłacić producenci napojów. Ministerstwo Zdrowia chce, by Polacy spożywali mniej cukru. A najwięcej spożywają go właśnie w słodzonych napojach. Odpowiedni pomysł już powstał, niebawem pojawi się projekt. Resort już nawet wyliczył skutki finansowe i opracował konstrukcję opłat. O szczegółach piszemy tutaj.

- Potrzeba pewnego dodatkowego bodźca, który skłoni Polaków do zastanowienia się nad swoją dietą, nad nadmierną ilością spożywanego cukru. Pamiętajmy, że otyłość skutkuje często chorobami serca, nowotworami i cukrzycą. Widzimy, że podobne rozwiązania jakie my chcemy wprowadzić są skuteczne we Francji, Wielkiej Brytanii, Finlandii i Portugalii, gdzie konsumpcja cukru spadła i co za tym idzie powoli, ale systematycznie, niwelowany jest problem nadwagi i otyłości. Szczególnie u dzieci - tłumaczy.