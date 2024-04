Majątek z makaronów może trafić w ręce Kremla. Jest wart więcej niż budżet Rosji

Jak podała "Rzeczpospolita" 28 marca, Prokuratura Generalna złożyła pozew do sądu rejonowego w Czelabińsku, domagając się przekazania akcji największego rosyjskiego producenta makaronów, spółki Makfa JSC, na rzecz państwa. W poniedziałek 1 kwietnia sąd wydał nakaz o egzekucji.

Gigantyczny majątek trafi w ręce Kremla

Majątek Makfa JSC jest wart trzykrotnie więcej niż budżet Rosji (100 bilionów rubli), co przekłada się na 4,29 bilionów złotych. Całość tych środków ma zostać przeznaczona na finansowanie działań wojennych Kremla.

Prawnik BIełousowa oraz Jurewicza przekazał, że ta sytuacja jest niezgodna z prawem. - 100 bilionów to trzy budżety Federacji Rosyjskiej. Myślałem, że mogli popełnić błąd, ale kiedy to sprawdziliśmy, to ta kwota pojawia się wszędzie – dodał adwokat.