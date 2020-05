majówka 2020 Mateusz Madejski 3 godziny temu

Majówka w czasach epidemii. "Walka o przetrwanie". Polski kurort opuścili nawet Niemcy

Niewiele parawanów, brak korków i tłumów na promenadach. Tegoroczna majówka jest zupełnie inna niż wszystkie poprzednie. To, co jednak może się podobać turystom, przeraża lokalnych mieszkańców i przedsiębiorców. - Te wakacje to będzie dla nas walka o przetrwanie - mówią hotelarze z Międzyzdrojów.

