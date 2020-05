Turystyka po koronawirusie. Blisko 60 proc. Polaków oczekuje certyfikatu bezpieczeństwa sanitarnego

Autorzy badania, przeprowadzonego przez branżę hotelarską, podkreślają, że choć spadło zainteresowanie wyjazdami do hoteli, nadal są one na pierwszym miejscu. Nieco ponad połowa badanych - 55 proc. - chce wyjechać do hoteli i ośrodków wypoczynkowych. To spadek o 12 punktów procentowych w stosunku do lat ubiegłych. Nieznacznie więcej osób niż w poprzednich latach planuje wyjazd do apartamentów (wzrost z 13 proc. do 16 proc.)