Mały ZUS 2020. Przedsiębiorcy z nowymi udogodnieniami

Z początkiem lutego zaczęła obowiązywać dodatkowa ulga dla przedsiębiorców. To rozszerzenie dotychczasowych zniżek w składkach na ubezpieczenia społeczne. Tak zwany Mały ZUS Plus ma objąć małych przedsiębiorców, których składki będą liczone proporcjonalnie do dochodu. Jak szacuje rząd, w tym roku skorzysta z niego 320 tys. osób.