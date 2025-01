Mandat za jazdę w okularach. Przepisy są jasne

W dokumentach prawa jazdy znajdują się różne kody wskazujące na określone ograniczenia dla kierowców, zwłaszcza tych z wadami wzroku . Znajomość tych kodów jest istotna , ponieważ ich ignorowanie może prowadzić do nałożenia mandatu.

Kluczowe kody dotyczące korekcji wzroku

Podczas badania okulista sporządza notatki dotyczące korekcji wzroku, które są wpisywane na prawie jazdy. Najważniejszy kod to 01, oznaczający konieczność użycia środków korekcyjnych. Istnieją też bardziej szczegółowe kody:

Mandaty za nieprzestrzeganie przepisów

Nieprzestrzeganie zaleceń może prowadzić do mandatu. Na przykład, posiadanie kodu 01.01 i używanie soczewek, grozi mandatem 500 zł . Podobnie jest w odwrotnej sytuacji dla kodu 01.02.

Podczas badań należy poinformować okulistę o swoich preferencjach dotyczących korekcji wzroku. Najczęściej stosowany kod to 01.06, dający możliwość wyboru między okularami a soczewkami, co pozwala na dostosowanie środków korekcyjnych do własnych potrzeb i warunków.