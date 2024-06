Mandat za kierunkowskaz. Nieświadomie łamiemy przepisy

Jakub 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Są pewne zasady ruchu drogowego i oznakowania,znaki na jezdni,sygnalizacja świetlna i znaki drogowe na słupkach, więc jeśli droga posiada pierwszeństwo bo mówi to znak drogowy ,a główną drogą skręca w prawo lub w lewo,to dla pozostałych zwinne znaki które mówią wyraźnie ustąp pierwszeństwa,więc jadąc główną drogą z pierwszeństwem włączanie kierunkowskazów jest zbyteczne i mylące,a co do ruchu okrężnego to znaki też mówią wyraźnie,tylko problem jest z kierowcami którzy wymuszają wjazd na rondo i dlatego dochodzi do kolizji,a tak poważnie w polskim prawie drogowym nie ma definicji co to jest rondo ,pisze skrzyżowanie o ruchu okrężnym i kropka,w innych krajach jest to zdefiniowane bardzo dokładnie i nie ma problemu, u nas każdy kierowca najlepiej jeździ i najlepiej zna kodeks drogowy,a prawo jazdy ma ,a kostkę masła i to cały problem,więc nie piszcie bzdur tylko to co mówi kodeks i prawo o ruchu drogowym.