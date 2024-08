Mandat za kierunkowskaz. Nieświadomie łamiemy przepisy

Przepisy regulujące używanie kierunkowskazów

Problemy z interpretacją przepisów

Ponieważ przepisy te nie odnoszą się bezpośrednio do problemu utrudniania ruchu, ich interpretacja związana z używaniem kierunkowskazów może znacznie się różnić. Spotkać można kierowców, którzy stosują sygnalizację bardzo selektywnie albo sygnalizują skręt, mimo że kontynuują jazdę prosto. Są również tacy, którzy traktują użycie kierunkowskazów jako opcjonalne.

Konsekwencje nieużywania kierunkowskazów

Mimo że kara za brak użycia kierunkowskazów rzadko jest egzekwowana, może prowadzić do kolizji. Niewłaściwe lub brak sygnalizacji manewru, szczególnie na rondach, powoduje utrudnienia i zatory. Prawidłowa sygnalizacja umożliwia innym uczestnikom ruchu podjęcie decyzji o wjeździe na skrzyżowanie. Bez tego mogą czekać, co prowadzi do powstawania korków.