To samo co Orban zrobił na Węgrzech, to mały robił w Polsce łącznie z stworzeniem oligarchów jak Bajtek i tysiące innych pisowców od najmniejszej wioski i miasteczko po sam szczyt, którzy kradli pieniądze budżetowe na setki miliardów. Węgry wyglądają obecnie jak Rosja, wąska grupa oligarchów z bajońskim majątkiem i prawie kryta szczechami prowincja, Budapeszt z zawalonymi kamienicami i połaciami odpadającego tynku z kamienic i tak tez by wyglądała Polska gdyby mały ze złodziejską szajką dalej rządził.