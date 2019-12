Marian Banaś szykuje dwa raporty, które mogą uderzyć w PiS

Drugi w kolejności jest inny wiceprezes NIK Marek Opioła (do niedawna poseł PiS). Dopiero na trzeciej pozycji znalazł się wiceprezes Tadeusz Dziuba (były poseł PiS), którego partia rządząca widzi w roli następcy Banasia .

Wyznaczenie go przez Mariana Banasia jako ostatniego w kolejności do pełnienia obowiązków to najwyraźniej szpilka wbita w PiS – zauważają dziennikarze.