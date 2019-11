Marszałek Senatu: prezes NIK może zostać zaproszony do złożenia wyjaśnień

- Mamy już opinię prawną na co możemy sobie pozwolić, a na co nie w tej kwestii. Nie możemy powoływać komisji śledczej, nie możemy wzywać pana Banasia, możemy go zaprosić do Senatu, ponieważ uczestniczyliśmy w procedurze jego wyboru. To jest nasz mandat, by zaprosić go do złożenia wyjaśnień - powiedział Grodzki.