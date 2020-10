Maseczki w Antonowie. Janusz Cieszyński odpowiada "Gazecie Wyborczej"

"Wyborcza", która powołuje się na swoje źródła, przekonuje, że to nie KGHM odpowiadał za zakup maseczek w kwietniu . Tych, które do Polski przyleciały na pokładzie Antonowa An-225 Mrija. Dziennik przekonuje, że za tym zakupem stoi spółka założona przez funkcjonariuszy Agencji Wywiadu, którym pomogły firmy stworzone przez oficerów służb amerykańskich i chińskich

O co chodziło z e-maliem Janusza Cieszyńskiego

Zobacz: Palikot recenzuje działania rządu. "Niech rząd nie pomaga, niech się zachowuje przytomnie"

"Żadnych umów. Żadnych ewidencji poza excelem prostym - co kupiliśmy i dokąd to trafiło. Jeżeli ktoś czuje się niekomfortowo z tym - proszę przygotować mi w EZD [elektronicznym systemie zarządzania dokumentacją - 'GW'] projekt polecenia o powyższej treści, które na mocy ustawy o służbie cywilnej wydam" - cytuje "Wyborcza" i podaje, że ma dostęp do tego e-maila.

"Moja prośba o to, by nie było 'żadnych umów', nie dotyczyła zakupów realizowanych przez Ministerstwo Zdrowia, a jedynie formalności związanych z przekazywaniem sprzętu medycznego do szpitali. Taka decyzja podyktowana była wyłącznie chęcią jak najszybszego dostarczenia zakupionych towarów do miejsc, w których były one potrzebne" - pisze Cieszyński na Facebooku.