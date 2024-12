Masz bezterminowe prawo jazdy? Czeka cię wizyta w urzędzie. Oto terminy

Nowe zasady wydawania prawa jazdy

Dotychczas prawo jazdy wydawane było bez ograniczeń czasowych, co uległo zmianie po 18 stycznia 2013 r. W Polsce zaczęto wtedy wprowadzać dokumenty z określonym terminem ważności, które dla kategorii B, B1, B+E oraz A, A1, A2, AM, i T trwa 15 lat, a dla kategorii C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D+E, D1+E jedynie pięć.