"Maszyna ruszyła". Premier Tusk o "załatwianiu ludzkich spraw"

Tusk pisze o "załatwianiu ludzkich spraw"

Narrację postanowił przejąć premier. We wpisie w serwisie X pochwalił się "załatwianiem ludzkich spraw" przez swój rząd.

A my tymczasem załatwiamy ludzkie sprawy: budżet do końca tygodnia, granica odblokowana, 800+ dla wszystkich szybciej niż przewidziano w ustawie. Maszyna ruszyła! – napisał Donald Tusk.

Po kolei. Posłowie mają uchwalić budżet na trwającym posiedzeniu Sejmu. Głosowanie nad ustawą zaplanowane jest na czwartek 18 stycznia. Dzień wcześniej rozpocznie się posiedzenie Senatu, które ma trwać w dniach 17 oraz 24-25 stycznia. W tym czasie senatorowie mają przyjąć ustawę budżetową, która powinna trafić na biurko prezydenta do 28 stycznia. W projekcie znalazły się m.in. 20-procentowe wzrosty uposażeń dla budżetówki i podwyżki dla nauczycieli.

Przy zwrocie o "odblokowaniu granicy" premier nawiązał do zawieszenia protestów przez przewoźników. Minister infrastruktury i protestujący doszli do porozumienia, więc blokujący granicę wstrzymali swoją akcję do 1 marca. Będą czekać do tego czasu na realizację swoich postulatów. Wcześniej blokadę przejścia granicznego zawiesili rolnicy.

W przypadku świadczenia "Rodzina 800 plus" niektórzy rodzice otrzymali wyższe przelewy jeszcze w grudniu, mimo że przepisy zwiększające je z 500 zł brutto wchodziły w życie dopiero od 1 stycznia 2024 r. Jak tłumaczyliśmy w money.pl, ma to związek z faktem, że ZUS styczniowe przelewy w poprzednich latach zlecał już w grudniu.

Trudne chwile przed koalicją

Podkreślenie sukcesów jest w obecnych dniach niezbędne, gdyż rządząca koalicja mierzy się z serią kryzysów. Najważniejszym z nich jest zatrzymanie dwóch byłych ministrów: Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Doprowadziło to do napięcia relacji z obozem prezydenta i największą opozycyjną partią, czyli Prawem i Sprawiedliwością, do której należą obaj politycy.

W tle toczy się też kwestia pociągnięcia do odpowiedzialności prof. Adama Glapińskiego. W czwartek Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej w ekspresowym tempie orzekł, że przepisy umożliwiające postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa Narodowego Banku Polskiego są niezgodne z konstytucją. W money.pl pisaliśmy jednak, że ta decyzja wbrew pozorom mogła ułatwić rządowi postawienie prezesa NBP przed TS.

Wisienką na kryzysowym torcie jest budżet państwa. Zgodnie z wymogami konstytucyjnymi rządząca większość ma czas do 28 stycznia, by przeprowadzić przez parlament ustawę budżetową i przekazać ją prezydentowi do podpisu. W przeciwnym przypadku Andrzej Duda miałby prawo do skrócenia kadencji Sejmu. Tymczasem obrady niższej izby, na których miał zostać uchwalony budżet, zostały przełożone ze względu na kryzys związany z losami Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

