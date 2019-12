Mateusz Morawiecki powołał Radę Rodziny. "Pomagamy w budowaniu programu wzmacniania rodziny"

- Przyszłość państwa polskiego jest w rękach rodzin i wszystkich tych, którzy starają się zabezpieczyć spójność polskich rodzin. Wszystkim, którzy się do tego przyczynili – a wielka w tym rola polskiego Kościoła, chciałbym podziękować. Dzięki wielu organizacjom jesteśmy w dobrym punkcie wyjścia, by polskie rodziny mogły szeroko rozpostrzeć skrzydła – powiedział Mateusz Morawiecki.

- Chcemy tworzyć jak najlepsze rozwiązania dla kobiet, by dały one fundament wartości i pozwoliły odeprzeć te czasami sprytnie prowadzone działania ideologiczne, mające na celu destabilizację rodzin.

Premier dodał, że podczas gdy na Zachodzie obserwuje się podważanie znaczenia rodziny, to u nas "chce się te rodzinę wzmocnić". - Rodzina jest przedmiotem ideologicznego ataku. My się na to nie zgadzamy. Uważamy, że dzieci w rodzinie są najwyższą wartością społeczną, są wartością, od której zależy przyszłość Rzeczypospolitej – powiedział.

- Państwo jako Rada Rodziny będziecie analizowali tysiące stron i ekspertyz po to, by w naszej strategii do spraw demograficznych, do spraw rodziny, znalazły się mądre, dobre rozwiązania – powiedział Morawiecki, wyznaczając zadania członków Rady.