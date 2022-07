Media: Rosjanie bardziej boją się pustej lodówki niż broni jądrowej

Badanie "National Index of Anxiety" przygotowała agencja CROS. Przeprowadziła je od 24 lutego, gdy rozpoczęła się wojna, do 31 maja. Wynika z niego, że to skutki inwazji na Ukrainę są najczęstszym tematem rozmów wśród Rosjan. Wojna wyprzedziła w tym aspekcie pandemię koronawirusa, którą określa się teraz mianem "pseudofobii".