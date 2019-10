MFW ma złe wieści dla światowej gospodarki. Ale podniósł prognozę wzrostu dla Polski

Wzrost gospodarczy w Polsce wyniesie 4 proc. w tym roku, zaś w kolejnym roku sięgnie 3,1 proc. prognozuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy. To oznacza to podwyżkę o 0,2 pkt. proc. wobec prognozy z kwietnia na 2019 r.

Fundusz prognozuje, że PKB USA przyspieszy do 2,4 proc. w 2019 r. ale spowolni do 2,1 proc. roku następnym. Prognoza dla strefy euro zakłada, że PKB wyniesie 1,2 proc. w 2019 r. i 1,4 proc. w 2020 r. i jest to bez zmian w stosunku do prognoz z kwietnia br.