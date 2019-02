Miał być częścią Żabki, teraz bankrutuje. Kefirek z wnioskiem o upadłość

Jak informuje portal , wniosek o ogłoszenie upadłości trafił już do krakowskiego sądu, a ten 4 lutego postanowił zabezpieczyć majątek spółki.

Wprowadzony do spółki nadzorca sądowy Wojciech Pietruszka poinformował wiadomoscihandlowe.pl, że pieniądze ostatecznie nie zostały zajęte. Wszystko po to, by "mogły być realizowane przepływy przez rachunek bankowy".