Michał Brański zainwestuje w Stomil Olsztyn. Zadłużony klub dostanie 200 tys. zł

Właścicielem zadłużonego klubu jest miasto Olsztyn. Stomil od dłuższego czasu zmaga się z problemami finansowymi. Z funkcji prezesa zrezygnował niedawno Maciej Radkiewicz, który tłumaczył, że nie widzi nadziei na to, by klub stanął na nogi.

- Intensywne rozmowy z panem Michałem Brańskim trwały od dwóch tygodni i zakończyły się uzgodnieniami, co do kierunku dalszych działań - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Urząd Miasta Olsztyna. - Uszczegóławianie umowy inwestycyjnej z panem Michałem Brańskim potrwa około 8 tygodni i jest to czas niezbędny do jej profesjonalnego przygotowania.