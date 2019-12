"Mieszkanie Plus" do zmiany. Potrzebny wstrząs, by było lepiej

Obietnica złożona przez PiS w poprzedniej kadencji dotycząca 100 tysięcy mieszkań w programie Mieszkanie Plus nie została zrealizowana. Przyznała to wprost minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Minister ma pomysł, by program nabrał rozpędu. "Wyborcza" dowiedziała się, że Jadwiga Emilewicz szykuje zmiany w spółce PRF Nieruchomości, odpowiadającej za realizację programu. We władzach mają się znaleźć "gowinowcy". - Już słyszałem, że szykuje się czystka w spółce - powiedział gazecie jeden z polityków PiS.

Co istotne, mieszkania realizowane w ramach Mieszkania Plus nie mają mieć obniżonego standardu. Wyzwaniem jest zaś to, by były realizowane we właściwych lokalizacjach - tam, gdzie jest na nie zapotrzebowanie, dodaje "Wyborcza".