Mieszkanie+. Minister Emilewicz chce włączyć do programu spółdzielnie mieszkaniowe

- Udało nam się zwiększyć liczbę budowanych mieszkań w Polsce, statystycznie na tysiąc mieszkańców byliśmy w ogonie Unii Europejskiej. Od 2015 do teraz to udało nam się poprawić, oddaje się 180 tys. mieszkań rocznie, czyli do 200 tys., o których mówił premier Morawiecki już jest niedaleko - powiedziała w radiowej Jedynce minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Minister w nowej kadencji będzie odpowiedzialna m.in. za program Mieszkanie+. Statystyki, które poruszyła, dotyczące wzrostu liczby mieszkań, to jednak zasługa deweloperów i koniunktury gospodarczej, a nie rządu. Dopytywana o to, co zamierza zrobić, by program Mieszkanie+ przyspieszył, odparła: "będę chciała się spotykać ze środowiskami spółdzielni mieszkaniowych, bo to niezwykły potencjał. Chcielibyśmy spółdzielnie mocniej do programu włączyć, jednocześnie przy silnym udziale samorządów".

Wyraziła także aprobatę dla przegłosowanego przez Sejm rządowego projektu ustawy podnoszącej akcyzę na alkohol i papierosy. - Polska jest w UE jednym z krajów z najniższą akcyzą na wyroby tytoniowe i alkoholowe, nie podnoszoną od 12 lat. Zdecydowanie jestem obrońcą opodatkowywania tego typu wyrobów. Nie widzę powodu, dlaczego coś co nie służy kondycji zdrowotnej całego społeczeństwa miałoby być łatwo dostępne - stwierdziła Emilewicz.

Odniosła się też do estońskiego CIT-u. Mówi, że wpisuje się on w prace dotyczące ułatwień prowadzenia działalności gospodarczej. - Estoński CIT, czyli płacony dopiero, gdy pojawia się dochód, to jeden z elementów proinwestycyjnego pakietu dla przedsiębiorców - podkreśla minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

