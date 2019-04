second hand Marcin Łukasik 36 minut temu

Miliardy w używanych ubraniach. Rynek rośnie szybciej od sprzedaży detalicznej

Po co wyrzucać, skoro można odsprzedać? W USA rynek odzieży używanej rośnie szybciej od sieciówek i za pięć lat ma być wart 51 mld dolarów. Trend dociera do Polski. - Widać to na grupach facebookowych i po liczbie użytkowników aplikacji mobilnych - mówi twórca Clotify.

Podziel się Dodaj komentarz