Milion osób pozbawionych nadziei. Dramat Rohindżów żyjących w obozie dla uchodźców

Rohindżowie to grupa etniczna licząca ok. 1,5-2 mln osób, wywodząca się z jednej z prowincji 52-milionowej Mjanmy (dawnej Birmy) – Rakhine, nazywanej przez nich Arakanem. Wyznają islam, mają swój język i odrębną kulturę, czym od niepamiętnych czasów odróżniają się od mieszkańców ziem, z których pochodzą - religią panującą jest tam bowiem buddyzm.

Według organizacji Lekarze Bez Granic, w pierwszych 4 tygodniach „akcji” zamordowano co najmniej 6,7 tys. Rohindżów, z czego ok. 750 stanowiły dzieci. Wydarzenia te wywołały olbrzymi napływ uchodźców do sąsiedniego Bangladeszu. Trafili oni do obozów w okolicach turystycznego miasta Cox’s Bazar na południu kraju. Pomimo zawarcia międzyrządowego porozumienia repatriacyjnego, nie zanosi się na powrót Rohindżów do ojczyzny. Nie mają oni bowiem żadnych gwarancji bezpieczeństwa i tego, że prześladowania nie powtórzą się.