Minister finansów rozmawia z Brukselą ws. obniżenia deficytu

Bronek 30 min. temu

Owszem budżet składa się z wydatków ale też z przychodów.Wtedy kiedy pozycja przychodów wzrasta bilansuje kwotę wydatków.Chyba jakoś tak to szło, ekonomistą nie jestem ale to chyba dziecko w podstawówce wie kiedy powstaje wieksza różnica.Do rzeczy panie ministrze.Kiedy to państwo osiąga wieksze przychody,a no między innymi po przez inwestycję, które generują większą ilość miejsc pracy z , których to rząd poprzez daninę jaką są podatki otrzymuję większe wpływy.Nie ma się więc co dziwić,że budżet kuleje jeżeli wartość inwestycji dzięki wspaniałym środkom z kpo jest mizerna.Ot i cała historia tak po chłopsku ,bo przecież zaraz znajdą się tu zaraz jacyś profesorowie ekonomi, którzy będą mówić, że to nie takie proste.