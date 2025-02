Minister napisał list do prezesów spółek. Zwraca uwagę na wydawanie pieniędzy

Minister Jakub Jaworowski przekazał list do zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Zawiera on uwagi, dotyczące "środków finansowych spółek, a w szczególności wydatków, których bezpośrednimi lub pośrednimi beneficjentami jest kadra zarządzająca ".

Minister pisze do szefów spółek. Oto na co zwraca uwagę

Podkreślił, że "nikt nie zwolni rad nadzorczych SSP z obowiązku rekrutowania do zarządów najlepszych specjalistów", a także, że zadaniem zarządów jest "dążenie do budowania wartości spółek". Wyjaśnił, że powinno się to odbywać m.in. przez wzmacnianie ładu korporacyjnego.