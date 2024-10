Minister wylewa kubeł zimnej wody: nasze przewagi konkurencyjne wyczerpują się

Mamy 3 dekade XXI wieku. Co naród polski nauczył sie przez ponad 3 dekady produkować , co potrafi w przeciwieństwie do krajów które krytykuje , jakie nasze produkty wyroby sa znane na świecie po ktore ludzie specjalnie przyjezdzają do sklepów , jakieś samochody , samoloty , motocykle komputery , telefony , żywność czy przemysł modowy czyli to wszystko na czym dobrze sie zarabia ? My nawet swojej wódki nie potrafimy wypromować która to sami uwazamy za najlepsza na swiecie.