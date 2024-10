Ministerstwo chce rewolucji w rachunkach za wodę. Gminy już alarmują

Jaworzno, miasto posiada własne ujęcia wody. Cena metra sześciennego ok 6 zł netto, odprowadzenie jednego metra sześciennego ścieków ok 11 zł netto. Brutto 1 m3 kosztuje zatem rodzinę około 21 zł. Normalne zużycie wody dla ludzi to ok 4 m3 na osobę miesięcznie, jeżeli ktoś wykazuje mniej to albo się nie myje albo skręca licznik. Rachunki dla trzyosobowej rodziny tam mniej więcej 250 zł miesięcznie uważam że to dużo, jeżeli damy gminom swobodę w kształtowaniu tych cen to okaże się że metr z odprowadzeniem nagle musi kosztować 40-50 zł, a za wodę będziecie płacić 500-600 zł miesięcznie.