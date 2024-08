Szykują rewolucję w rachunkach. Pierwszy tysiąc litrów za darmo. Oto kto skorzysta

Rachunki za wodę w dół?

Pierwszy tysiąc litrów (tj. jeden metr sześcienny) byłoby za darmo albo za umowną "złotówkę". Resort w ten sposób chce promować oszczędzanie wody, ale także dążyć do zapewnienia bezpłatnego dostępu do wody pitnej dla rodzin w określonym zakresie.

Dlaczego akurat tysiąc litrów? - Chcemy zabezpieczyć każdemu w naszym kraju realny, bezpłatny lub bardzo tani dostęp do zaspokojenia jednej z najważniejszych potrzeb życiowych - wody pitnej. Cały system musi się jednak spinać. Pamiętajmy, że spółki wodociągowe inwestują w infrastrukturę. Dlatego stawka powinna być progresywna, a samorząd będzie mógł ustanowić taryfy w sposób elastyczny, nie będzie już, co do zasady, zależny od decyzji Wód Polskich - dodaje wiceminister.

"Nie ma nic za darmo"

- Na pewno jest to jakaś zachęta do oszczędzania wody, ale to rozwiązanie raczej nie spowoduje, że nie będziemy za nią płacić, bo musiałaby to być ekstremalna oszczędność. Szacujemy, że mieszkaniec Wrocławia zużywa średnio miesięcznie trzy metry sześcienne wody - przekonuje Martyna Bańcerek, rzeczniczka Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacj we Wrocławiu.