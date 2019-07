Morawiecki apeluje w sprawie pieniędzy dla osób z niepełnosprawnościami. "Naszym znakiem firmowym jest wiarygodność"

- Osoby z niepełnosprawnościami to ta grupa, która jest pozbawiona możliwości do samodzielnej egzystencji. To grupa, która wymaga szczególnej opieki i wsparcia - powiedział premier Mateusz Morawiecki, który wziął udział w posiedzeniu Sejmu. Zachęcał posłów do głosowania za przyjęciem ustawy przyznającej pomoc w wysokości 500 zł miesięcznie dla osób z niepełnosprawnościami.