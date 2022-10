Most Krymski. Miliony dolarów wyrzucone w błoto przez Rosję

Za ochronę części samochodowej odpowiada spółka podlegająca ministerstwu transportu Rosji. Otrzymywała ona na te cele, jak podaje BBC, ok. 53 mln rubli (ponad 850 tys. dolarów) co miesiąc do lipca br. W sierpniu kontrakt podrożał do prawie 67 mln rubli (ok. 1 mln dolarów). Zaś wcześniej, w kwietniu, a więc już w czasie inwazji rosyjskiej na Ukrainę, spółka podpisała kontrakt na dodatkowe wyposażenie mostu przeprawy samochodowej "w środki techniczne zapewniające bezpieczeństwo transportowe". Wartość kontraktu wyniosła 617,9 mln rubli (9,9 mln dolarów).