Na SOR-ach po nowemu. Obowiązkowa segregacja pacjentów, podgląd kolejek online

- Zgodnie z projektem dopiero po zarejestrowaniu pacjenta ma być oceniony jego stan i wtedy zostanie zakwalifikowany do jednej z pięciu kategorii. To dziwna kolejność, że najpierw ma się odbywać rejestracja, a później dopiero triaż – zauważył prof. Juliusz Jakubaszko, ustępujący prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, w rozmowie z serwisem prawo.pl.

O ile rozporządzenie o obowiązkowym triażu ma wejść w życie 1 lipca 2019 r., to segregacja pacjentów z wykorzystaniem TOPSOR w dużych szpitalnych oddziałach ratunkowych ma być obowiązkowa od października 2019 r. Pozostałe oddziały będą miały jeszcze więcej czasu, by dostosować się do wymagań - do 1 stycznia 2021 r.