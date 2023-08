Na Węgrzech drgnęło. Nowe dane o inflacji

Inflacja na Węgrzech

Prognoza dotycząca inflacji

Rząd Viktora Orbana twierdzi, że do końca roku inflacja spadnie na Węgrzech do poziomu jednocyfrowego. Według analityków cytowanych przez portal gospodarczy Vilaggazdasag może zdarzyć się to nawet już w październiku lub listopadzie. Portal HVG podkreśla jednak, że Węgry i tak będą najprawdopodobniej ostatnim krajem unijnym, w którym to nastąpi.