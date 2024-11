Na Wyspach mogą odetchnąć. Od lat nie mieli takiej inflacji

Ceny w Wielkiej Brytanii wzrosły o 1,7 proc. w ciągu 12 miesięcy do września, co jest najniższym wskaźnikiem od trzech i pół roku. Bank Anglii dąży do utrzymania inflacji na poziomie 2 proc., regulując stopy procentowe. W listopadzie obniżono je do 4,75 proc. - pisze BBC News.