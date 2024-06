Nadchodzą duże zmiany w UE. "Zielony Ład jest praktycznie martwy" [OPINIA]

Nic się nie zmieniło? To nie jest prawda

To nie jest jednak cała prawda o tych wyborach. W poszczególnych krajach prawica znacznie się umocniła. Szczególnie widać to w dwóch państwach: Niemczech i Francji, chociaż we Włoszech też Bracia Włosi (ugrupowanie premier Georgii Meloni) wygrali wybory. W Niemczech SPD, partia kanclerza Olafa Scholza, poniosła klęskę. Wylądowała na trzecim miejscu, wyprzedzona przez skrajnie prawicową AfD (16,2 proc.).

Tak więc nie jest prawdą, że nic się nie zmieniło, mimo że układ w parlamencie w zasadzie się pozostanie podobny. Politycy widzą, gdzie w coraz większym stopniu kierowana jest sympatia wyborców. Nie ulega więc wątpliwości, że poglądy prawej strony będą szybko przenikały do mainstreamu. To widać już nawet w Polsce (Konfederacja trzecią siłą – 12,1 proc.). Widać także w wypowiedziach polityków. Zmiany zobaczymy już najpewniej przy obsadzaniu stanowisk w nowej Komisji Europejskiej (Parlament Europejski zatwierdza jej skład).

Koniec Zielonego Ładu w obecnej formie?

Najpewniej trudno też będzie przeprowadzić dalsze uwspólnotowienie długów po to, żeby budować wspólną armię. Trendy na izolacjonizm i suwerenizm bardzo to utrudnią. Generalnie trudno będzie o zachowanie spójności, co nie jest pożądanym stanem w sytuacji, kiedy na świecie jest coraz bardziej niespokojnie, a potężne kraje pracują nad sztuczną inteligencją, która też może jeszcze dużo "namieszać". W obecnym układzie, kiedy mamy Chiny z Rosją, USA, Unię Europejską, kraje grupy BRICS, zachowanie maksymalnej spójności jest wręcz niezbędne, ale będzie o to coraz trudniej.