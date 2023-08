Nadchodzi chwila prawdy. Te dane wpłyną na portfele tysięcy Polaków

RRRRR87 16 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

USA, EU, UK... myślą o kolejnych podwyżkach stóp procentowych albo przynajmniej żeby iść bokiem przez kilka miesięcy. Pan Jastrząb przy inflacji 100% wyższej zamierza obniżać stopy procentowe... powiem wam tak... po wyborach przy tych wszystkich socjlach, zbrojeniu na kredyt, minmalnej o 20% w górę, wakacjach kredytowych, 340mld długu upachanego poza budżetem i innych socjalistycznaych sztuczkach tak podniosą podatki i dołożą kolejne (o inflacji nie wspominam bo chyba każdy wie co się stanie) to wielu ludzi wykolei. Jak tylko rynek zobaczy że ten obniza stopy procentowe to spusci PLNa w kiblu. Nie mówiąc o lewym dodruku i rekordowej obsłudze długu publicznego. Ale co im tam, dostaną 4 kolejne lata więc "suweren" da im na to przyzwolenie. Pozdrawiam z UK!