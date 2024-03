Nadchodzi krótszy czas pracy. Ministra jest "za"

sin 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

W sumie dałoby się to zrobić i nawet utrzymać wiek emerytalny na obecnym poziomie, gdyby tylko udało się zlikwidować przywileje, które finansuje całość płacących składki. Trzeba tylko pozbawić wcześniejszej emerytury, niepłacenia ZUS i szczególnych przywilejów następujących grup zawodowych (co oczywiście nie przejdzie): - Sędziowie (tutaj nie ma emerytury tylko stan spoczynku - ciekawa konstrukcja) - Prokuratorzy (j.w.) - Górnicy - Policjanci - Żołnierze - Strażacy - Piloci statków powietrznych (piloci i instruktorzy). - Kontrolerzy ruchu lotniczego. - Mechanicy lotniczy zajmujący się bezpośrednią obsługą potwierdzającą bezpieczeństwo statków powietrznych na płycie lotniska. - Nawigatorzy na statkach morskich oraz pilotów morskich. - Maszyniści pojazdów trakcyjnych (maszyniści i instruktorzy, kierowcy lokomotyw spalinowych o mocy do 300 KM, pomocnicy maszynistów pojazdów trakcyjnych i kierownicy pociągów) - Pracownicy bezpośrednio przy ustawianiu drogi przebiegu pociągów i pojazdów metra (dyżurni ruchu, nastawniczy, manewrowy, ustawiacz, zwrotniczy, rewident taboru bezpośrednio potwierdzający bezpieczeństwo pociągu, dyspozytor ruchu metra, dyżurni ruchu i stacji metra). - Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei - Tancerze Zawodowi - Soliści Wokaliści - Zawodowi Muzycy grający na instrumentach dętych i strunowych - Rolnicy (ze względu na konstrukcję KRUS) - Emerytura z tytułu wykonywania działalności twórczej lub artystycznej. ---------------- I odnoszę to teraz do gościa w wieku ok. 60 lat, którego widziałem w ostatnie wakacje jak wyrównywał asfalt na budowie drogi a na zewnątrz było 36'C i nawet klima w aucie już nie nadążała. --------------------- Tych których pominąłem przepraszam a zapewne jest ich wielu. ---------------- Taki system.