Nadpłata składki ZUS? Możesz odzyskać pieniądze. Oto, jak to zrobić

Przedsiębiorcy przelewają do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zbyt dużo. A to złotówka, a to dziesięć, a to… dodatkowy tysiąc. W ubiegłym roku firmy zasiliły konta ZUS kwotą blisko 2 mld zł ekstra. Taka sytuacja dotknęła ponad miliona przedsiębiorców.

Jak to możliwe? Albo prowadzący działalność co miesiąc płacili za dużo, albo zlecili jeden dodatkowy przelew.

Zgodnie z przepisami ewentualna nadpłata najpierw trafia na poczet zaległości z innych miesięcy. Jeżeli zaległości nie ma - przedsiębiorca musi zdecydować, co ze środkami zrobić. Do wyboru są dwie opcje: zwrot nadpłaconych pieniędzy lub zaliczenie ich na poczet przyszłych wpłat. Jeżeli wiesz, że masz nadpłatę, to możesz następnym razem zapłacić po prostu mniej. Wtedy stan środków zrówna się z tym, co powinno tam być.