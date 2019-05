architektura oprac. Katarzyna Izdebska-Białka 35 minut temu

Nagroda Architektoniczna. Nie tylko Hala Cracovia ciekawa

Nawiązuje do najlepszych wzorów modernizmu, użyteczna, dobrze wkomponowana w krajobraz. Takich komplementów doczekała się Hala Cracovia. To do niej powędrowała tegoroczna Nagroda Architektoniczna "Polityki".

